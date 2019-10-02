Восточные немцы выразили недовольство своим положением в германском обществе

Жители восточных территорий Германии недовольны своей ролью в немецком обществе, полагая, что демократия в республике не работает должным образом, следует из исследования, приуроченного к 29-летию объединения ГДР и ФРГ.

Данные соцопроса распространил еженедельник Die Zeit, передает ТАСС.

Порядка 70% населения бывшей Восточной Германии считают, что к их мнению недостаточно прислушиваются. 80% указали, что на западе ФРГ не оценивают по достоинству усилия восточных немцев.

Также 70% заявили, что до падения Берлинской стены они были в большей безопасности, чем в данный момент. 56% респондентов пожаловались на современный уровень школьного образования.

Кроме того, 58% жителей бывшей ГДР полагают, что они защищены от «государственного произвола» не лучше, чем во времена социалистического правительства.

52% опрошенных недовольны тем, как «в ФРГ работает демократия»; так, 41% считает, что свобода слова как минимум на таком же уровне, что и во времена Восточной Германии.

Однако 52% респондентов указали, что в целом все надежды, которые они связывали с воссоединением страны, оказались исполнены.

Опрос проводился социологическим институтом Policy Matters среди 1 тыс. 29 жителей пяти федеральных земель, которые до падения Берлинской стены входили в состав ГДР.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Восточной Германии выступили за отмену санкций против России. Кроме того, многим из жителей бывшей ГДР сложно представить Крым не в составе России.

Разделение Германии и Берлинская стена стали одним их символов холодной войны. Стена была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта (1893-1973) на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию.

ГДР просуществовала с 1949 по 1990 год. День германского единства является в ФРГ национальным праздником, его отмечают 3 октября.