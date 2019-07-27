Многим из жителей бывшей ГДР сложно представить Крым не в составе России, заявили немецкие СМИ.

Керстин Декер в Der Tagesspiegel пишет, что эти люди «лучше знакомы» с Россией, а потому лучше ее понимают, передает РИА «Новости».

Декер приводит результаты опросов, согласно которым «вновь сблизиться с Россией» хотят 54% жителей Западной Германии, а в Восточной Германии сторонников сближения 72%.

«Политику Запада в отношении России считают неверной, вероятно, такое же большое количество людей», – предположила журналистка, добавив, что «сильное недовольство» в Восточной Германии антироссийскими санкциями вполне объяснимо.

Декер подчеркивает, что само воссоединение Германии произошло благодаря политике разрядки, а не конфронтации.

В начале июля сообщалось, что большинство жителей Восточной Германии выступили за отмену санкций против России.

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