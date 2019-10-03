Лукашенко поздравил Штайнмайера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с Днем германского единства.

Лукашенко отметил, что Белоруссия и Германия «являются надежными партнерами, разделяют основные ценности и имеют общие интересы, в том числе в укреплении безопасности в Европе и мире, повышении благосостояния граждан на принципах устойчивого развития», передает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Политик также отметил важную роль для развития Европы воссоединение Германии в 1990 году.

«Надеюсь на продолжение насыщенного новым содержанием двустороннего диалога и плодотворное сотрудничество в разных отраслях взаимного интереса», – отметил он.

Ранее жители восточных территорий Германии заявили, что недовольны своей ролью в немецком обществе, полагая, что демократия в республике не работает должным образом.

Напомним, разделение Германии и Берлинская стена стали одним их символов холодной войны.

Стену возвели в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта (1893-1973) на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию.

ГДР просуществовала с 1949 по 1990 год. День германского единства является в ФРГ национальным праздником, его отмечают 3 октября.