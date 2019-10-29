ГИБДД попросила москвичей не ездить 30 октября на летней резине

Госавтоинспекция Москвы просит водителей 30 октября не выезжать на личном автотранспорте, если на нем не была произведена замена летней резины на зимнюю, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Москве.

«Госавтоинспекция Москвы настоятельно просит автовладельцев оставить завтра свои автомобили у дома или в гараже, если они все еще не поменяли колесные покрышки на зимние», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

В столице сейчас идет дождь, а ночью ожидаются первые заморозки. Ранее в ГИБДД попросили автовладельцев заменить резину на зимнюю.

В Гидрометцентре также посоветовали москвичам срочно менять резину из-за приближающегося похолодания.