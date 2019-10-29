Эксперт не исключил уголовного преследования Грудинина за вывод совхозного имущества

После того, как арбитражный суд постановил взыскать с Павла Грудинина более миллиарда рублей за вывод колхозного имущества, по данному факту может начаться и уголовное разбирательство. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение арбитража по иску акционеров «совхоза имени Ленина», который поддержала и бывшая жена ответчика – Ирина.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин напомнил, что первоначально имени бывшей жены Грудинина Ирины не было в списке истцов, подавших в суд на директора совхоза. Она присоединилась к процессу позже.

«Те акционеры, что подавали иск раньше – в 2018 году, скорее всего, ничего сделать бы не смогли без помощи Ирины Грудининой. Однако, после того как вскрылись похождения Грудинина налево, жена с ним развелась. В свою очередь, он повел себя очень непорядочно с супругой, родившей, кстати, ему двоих детей. А именно — начал ее преследовать. После этого Ирина решила, что быть жертвой ни к чему и решила дать отпор этим попыткам травли, – сказал директор Центра политического анализа Павел Данилин. - Не будь Грудинин настолько беспринципным в плане семейной жизни человеком, скорее всего, он вышел бы сухим из воды».

«Но здесь для Грудинина все как раз поплохело, потому что 1,1 млрд, выведенные из совхоза – сумма грандиозная. Не исключено, что после того, как суд подтвердит факт вывода этих денег в обход акционеров, в ход может пойти и уголовное разбирательство», – предположил эксперт.

По словам политолога, семейные разборки Грудининых в этой истории – это еще полбеды. Ситуация «крайне прискорбна» и для однопартийцев директора совхоза, бывшего кандидата в президенты.

«Главное, что КПРФ крайне нечистоплотно выбирает себе политиков, – констатировал Павел Данилин. – Но даже после того, как партия замаралась благодаря Грудинину, она не собирается признавать ошибки и продолжает настаивать на своем. Очень печально, что любой проходимец с альтернативной моралью может стать кандидатом в президенты от одной крупнейших партий страны».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Московской области во вторник взыскал с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина в пользу предприятия более 1 млрд рублей. «Исковые требования удовлетворить частично, взыскать с Павла Грудинина в пользу ЗАО «Совхоз имени Ленина» 1 млрд 66 млн 219 тыс. рублей», – говорится в решении судьи Рустама Бирюкова. Ранее областной суд и апелляционная инстанция отклонили требования акционеров к Грудинину. Однако Арбитражный суд Московского округа 9 октября отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Накануне адвокат Дмитрий Мальбин, который защищает интересы бывшей жены Павла Грудинина Ирины, рассказал газете ВЗГЛЯД о сути поданного к директору совхоза иска.