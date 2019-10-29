Эксперт не исключил уголовного преследования Грудинина за вывод совхозного имущества

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29 октября, вторник  |  Последнее обновление — 18:13  |  vz.ru
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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Примаков научил Россию отстаивать интересы

Владимир Путин многому научился у Евгения ПримаковаФото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Нынешний юбилей Евгения Примакова – первый, отмечаемый уже без него. Памятник, который появится в Москве к его 90-летию, означает, что страна помнит его государственные заслуги. Но важно помнить и его уроки. Например, как можно отстаивать национальные интересы даже в самых неблагоприятных для этого условиях.  Подробности...
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Россияне изменили отношение к эвтаназии

Право на уход из жизни по собственному желанию уже узаконено во многих странах ЕвропыФото: Александр Рюмин/ТАСС
Глава Минздрава Скворцова допустила возможность эвтаназии в России. Она отметила, что такие решения следует принимать на референдуме. Ранее Скворцова выступала резко против эвтаназии. Но опросы показывают, что отношение общества к добровольному уходу из жизни для неизлечимо больных людей тоже меняется. Остается только один вопрос – кому придется делать эту работу.  Подробности...
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Кто пугает Европу «ахиллесовой пятой» в войне с Россией

В лесах Сувалкии можно встретить кабанов, зубров и оленей Фото: Ints Kalnins/Reuters
Западные СМИ вновь обеспокоены судьбой Сувалкского коридора – небольшого участка земли между Польшей и Литвой, с помощью которого российские военные якобы в случае начала войны могут отсечь Прибалтику от остальной территории НАТО по суше. Разговоры о «самой уязвимой для России точки» Европы ведутся не первый десяток лет. Зачем европейцев пугают войной и представляет ли Сувалкский коридор реальный интерес для России? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Кто и зачем нападает на евреев в Германии

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Всемирный еврейский конгресс выкатил результаты опроса, по которому сорок с чем-то процентов немцев являются антисемитами. Вообще-то результат шокирующий. Только немцы тут особо ни при чем. Подробности...
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На Примакова был острый спрос

Сергей Станкевич, историк
Здравые и прагматичные идеи Евгения Примакова, увы, не находили тогда адекватного отклика ни в России, ни на Западе. К тому моменту, когда Примаков в 1996 году возглавил МИД, а потом и правительство, время было уже упущено. Подробности...
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Законом о семейном насилии может быть вымощена дорога в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Горячее желание помочь людям и обуздать зло никак не гарантирует, что в результате вы не наломаете дров. Для законодательной деятельности нужен холодный расчет последствий, а не взвинченный пафос. Подробности...
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    Зачем Россия простила Африке 20 млрд долларов долга

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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
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              Эксперт не исключил уголовного преследования Грудинина за вывод совхозного имущества

              29 октября 2019, 18:10

              Текст: Иван Абакумов

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              После того, как арбитражный суд постановил взыскать с Павла Грудинина более миллиарда рублей за вывод колхозного имущества, по данному факту может начаться и уголовное разбирательство. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение арбитража по иску акционеров «совхоза имени Ленина», который поддержала и бывшая жена ответчика – Ирина.

              Директор Центра политического анализа Павел Данилин напомнил, что первоначально имени бывшей жены Грудинина Ирины не было в списке истцов,  подавших в суд на директора совхоза. Она присоединилась к процессу позже.

              «Те акционеры, что подавали иск раньше – в 2018 году, скорее всего, ничего сделать бы не смогли без помощи Ирины Грудининой. Однако, после того как вскрылись похождения Грудинина налево, жена с ним развелась. В свою очередь, он повел себя очень непорядочно с супругой, родившей, кстати, ему двоих детей. А именно — начал ее преследовать. После этого Ирина решила, что быть жертвой ни к чему и решила дать отпор этим попыткам травли, – сказал директор Центра политического анализа Павел Данилин. - Не будь Грудинин настолько беспринципным в плане семейной жизни человеком, скорее всего, он вышел бы сухим из воды».

              «Но здесь для Грудинина все как раз поплохело, потому что 1,1 млрд, выведенные из совхоза – сумма грандиозная. Не исключено, что после того, как суд подтвердит факт вывода этих денег в обход акционеров, в ход может пойти и уголовное разбирательство», – предположил эксперт.

              По словам политолога, семейные разборки Грудининых в этой истории – это еще полбеды. Ситуация «крайне прискорбна» и для однопартийцев директора совхоза, бывшего кандидата в президенты.

              «Главное, что КПРФ крайне нечистоплотно выбирает себе политиков, – констатировал Павел Данилин. – Но даже после того, как партия замаралась благодаря Грудинину, она не собирается признавать ошибки и продолжает настаивать на своем. Очень печально, что любой проходимец с альтернативной моралью может стать кандидатом в президенты от одной крупнейших партий страны».

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Московской области во вторник взыскал с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина в пользу предприятия более 1 млрд рублей. «Исковые требования удовлетворить частично, взыскать с Павла Грудинина в пользу ЗАО «Совхоз имени Ленина» 1 млрд 66 млн 219 тыс. рублей», – говорится в решении судьи Рустама Бирюкова.  Ранее областной суд и апелляционная инстанция отклонили требования акционеров к Грудинину. Однако Арбитражный суд Московского округа 9 октября отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

              Накануне адвокат Дмитрий Мальбин, который защищает интересы бывшей жены Павла Грудинина Ирины, рассказал газете ВЗГЛЯД о сути поданного к директору совхоза иска.


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