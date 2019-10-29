Всероссийский молодежный патриотический слет пройдет в Сахалинской области в 2020 году

В Сахалинской области в 2020 году пройдет всероссийский молодежный патриотический слет, оказать содействие в его проведении поручил президент Владимир Путин по итогам встречи с общественниками, где обсуждалось развитие Дальнего Востока.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что перечень поручений главы государства имеет большое значение для жителей всего Дальнего Востока и, конечно, Сахалинской области.

«Наша область упоминается в этом документе одной из первых. Символично, что в год 75-летия Великой Победы у нас пройдет Всероссийский молодежный патриотический слет. Мы должны еще раз напомнить всему миру, что именно на Дальнем Востоке завершилась Вторая мировая война. Война, по итогам которой и была образована Сахалинская область в ее современных границах», – цитирует главу региона сайт правительства области.

Патриотический слет состоится в начале сентября 2020 года. Ожидается, что участие в мероприятии примет Владимир Путин. Он прилетит на Сахалин после Восточного экономического форума во Владивостоке.

В перечне поручений отражены десятки актуальных для дальневосточников вопросов. Это повышение качества образования, развитие спорта, волонтерского движения, программа переселения соотечественников, расширение мер поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, борьба с наркоманией. Обширный блок посвящен защите природы, сохранению культурного наследия, продвижению туризма.

Особое внимание уделяется семьям с детьми. Дано поручение проработать вопрос создания инженерной и коммунальной инфраструктуры на земельных участках, которые получают многодетные и участники программы «дальневосточный гектар». Рассматривается возможность использовать материнский капитал на газификацию жилья и подключение к сетям.

Глава Росмолодежи Александр Бугаев в комментарии «Федералпресс» сообщил, что в слете также будут участвовать волонтерские организации.

«Росмолодежь традиционно поддерживает инициативы молодых людей и общественных организаций, таких как ВОД «Волонтеры Победы». В 2020 году впервые пройдет всероссийский слет «Послы Дальневосточной Победы», который соберет лучших добровольцев. Волонтеры помогут в проведении торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – сказал Бугаев.

Он отметил, что подобный формат стал традицией для Волонтеров Победы.

«Он позволяет молодым людям познакомиться с ключевыми событиями военной истории и отдать дань уважения героям. Организаторами слета выступят ВОД «Волонтеры Победы» и правительство Сахалинской области», – заключил Бугаев.

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, состоявшейся 6 сентября.