Минобрнауки объяснило повышение минимальных баллов ЕГЭ

Минобрнауки повысило минимальные баллы ЕГЭ для всех своих подведомственных вузов, что предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в России», сообщила замминистра науки и высшего образования Марина Боровская.

Она объяснила, что таким образом ведомство реализует полномочия, согласно которым университеты или их учредители вправе установить более высокую «планку» баллов ЕГЭ, передает «Российская газета».

При этом Боровская отметила, что для получения школьного аттестата по-прежнему нужно ориентироваться на баллы, которые устанавливает Рособрнадзор.

На 2020 год значения баллов ЕГЭ от Рособрнадзора уже известны: русский язык – 36, профильная математика – 27, физика, химия – 36, литература – 32, обществознание – 42.

А вот порог поступления, установленный Минобрнауки для подведомственных вузов выше: по математике – 39 баллов, по русскому и иностранным языкам, географии, литературе, физике, химии – 40, по биологии, информатике, истории – 42. Самый высокий минимум – 44 балла по обществознанию.

Для каждого вуза отдельно разработана своя «сетка» баллов по каждой конкретной специальности.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор 30 октября проведет пробный ЕГЭ по информатике и ИКТ на компьютере.

Также были опубликованы проекты заданий ЕГЭ 2020 года.