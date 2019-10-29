Пробный ЕГЭ по информатике на компьютере пройдет в России

Рособрнадзор 30 октября проведет пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и ИКТ на компьютере, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что 30 октября будет проведен «тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме», в котором примут участие 19 тыс. обучающихся из 84 регионов.

Отмечается, что «для апробации будет задействовано 1 тыс. 865 пунктов проведения экзамена».

Тренировочный экзамен проведут по новой технологии, при которой на компьютере отображаются задания, там же вводятся и сохраняются ответы. При этом сдающий может использовать среды разработки и офисное программное обеспечение, которые он изучал.

При проведении экзамена каждый участник сидит за отдельным компьютером.

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) по информатике и ИКТ разработаны так, что ответы участников не требуют экспертной проверки, а все работы проверяются и оцениваются в автоматизированном режиме.

«Работа по переводу ЕГЭ по информатике в компьютерный формат велась Рособрнадзором в течение нескольких лет. Планируется, что с 2021 года новая модель экзамена будет введена в штатный режим. На данном этапе нам важно понять, все ли пункты проведения экзаменов готовы к нововведению в плане материально-технического оснащения», – приводятся слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Ранее были опубликованы проекты заданий ЕГЭ 2020 года.