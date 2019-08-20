Опубликованы проекты заданий ЕГЭ 2020 года

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов ЕГО-2020 года, существенных изменений по большинству предметов нет, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Изменения в КИМ ЕГЭ 2020 года незначительны: проведено ежегодное совершенствование формулировок некоторых заданий и критериев оценивания развернутых ответов на основе анализа результатов ЕГЭ-2019, обращений в Рособрнадзор и ФИПИ в период проведения основного периода экзаменов в текущем году», – передает РИА «Новости» сообщение Рособрнадзора.

Там сообщили, что изменения в структуре и содержании ЕГЭ коснутся только китайского языка и физики.

«Задача 25 в КИМ ЕГЭ по физике, которая ранее была представлена в части 2 в виде задания с кратким ответом, теперь предлагается для развернутого решения и может быть оценена максимально в 2 балла. Таким образом, число заданий с развернутым ответом в ЕГЭ по физике увеличилось с пяти до шести. Для задания 24, проверяющего освоение элементов астрофизики, вместо выбора двух обязательных верных ответов предлагается выбор всех верных ответов, число которых может составлять либо два, либо три», – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в экзамене по китайскому языку станет меньше заданий в разделе «Аудирование», уменьшится количество заданий и в разделе «Чтение», а разделе «Письмо» наоборот будет дополнительное.

Напомним, в конце июля Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.