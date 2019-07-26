Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ для получения аттестата

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Указывается, что минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку – 24, по математике профильного уровня – 27, по физике, биологии и химии – 36, по информатике – 40, по истории – 32, по географии – 37, по обществознанию – 42.

Минимальное количество баллов по литературе – 32, по иностранным языкам – 22.

Также установлено минимальное количество баллов по пятибалльной системе по математике базового уровня – 3 балла.

Ранее стало известно, что медалистам могут начать добавлять 11 баллов к ЕГЭ.

До этого министерство образования и науки предложило отнести наличие ребенка у женщин до 23 лет к индивидуальным достижениям и начислять за них 3 балла при поступлении в вуз.