При взрыве погрузчика в Петербурге погибли рабочие

В результате взрыва погрузчика на судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге погибли двое рабочих, сообщил источник.

По словам источника, на территории судоремонтного завода на Канонерском острове при проведении работ на погрузчике прогремел взрыв, погибли двое рабочих. По предварительным данным, погибшие меняли колеса погрузчика, передает «Интерфакс».

Напомним, в марте 2012 года мазут загорелся в сухом доке на судоремонтном заводе на Канонерском острове в Петербурге. Пожару присвоили номер сложности 1 «бис».