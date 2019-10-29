Расширен перечень запрещенной для распространения среди детей информации

В перечень запрещенной для детей информации внесены сведения, «содержащие изображение или описание сексуального насилия».

Согласно изменениям в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», теперь к запрещенной для распространения среди детей информации относятся сведения, «содержащие изображение или описание сексуального насилия».

Статью 11 дополнили части, по которым организатор (например, кинопоказа или иных услуг видеообслуживания) обязан не допускать на такое мероприятие лиц, не достигших 18 лет. При возникновении сомнений в том, что посетитель достиг совершеннолетия, необходимо требовать предъявления удостоверения личности, передает РИА «Новости».

Такие же правила установлены в отношении продажи, проката, аренды, а также выдачи из фондов общедоступных библиотек информационной продукции, содержащей запрещенную для несовершеннолетних информацию.

Кроме того, информацию, не предназначенную для детей, согласно изменениям в ФЗ, теперь можно распространять на расстоянии не менее 100 метров от границ школ, детских садов и поликлиник и других организаций для несовершеннолетних.

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