Второй за неделю водитель джипа не пропустил скорую во Владивостоке

Полиция разыскивает водителя джипа, который не пропустил машину скорой помощи в центре Владивостока, сообщил представитель УМВД по региону.

Водитель игнорировал проблесковые маячки и вой сирены, отказываясь уступать дорогу, передает РИА «Новости».

При этом автомобили в соседнем ряду оставили место для маневра джипу, чтобы тот смог пропустить карету скорой.

Сотрудниками ГИБДД в отношении пока неустановленного водителя «проводится проверка, запись видеорегистратора автомобиля скорой медицинской помощи приобщена к материалам административного расследования».

Отмечается, что во Владивостоке это второй подобный случай за неделю: 22 октября полицейские установили личность водителя внедорожника, который не пропустил скорую помощь в центре Владивостока. Было заведено административное дело.

Сам водитель заявлял тогда, что «злого умысла не имел, просто не обратил внимания на спецавтомобиль». Он был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.17 («Непредоставление преимущества спецтранспорту»), дело было передано в суд.

Напомним, в Москве водитель спортивного автомобиля Lamborghini не уступил дорогу машине скорой помощи.

Отметим, что в 2019 году было ужесточено наказание за непропуск машины скорой.