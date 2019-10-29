Российские и сирийские военные построили мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре

Подконтрольные Дамаску военные при помощи российских военнослужащих возвели в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии понтонный мост через Евфрат, на его открытие собрались тысячи местных жителей по обе стороны реки.

Наплавной мост соорудили за месяц, особое внимание уделив его конструкции. Мост состоит из понтонов, которые будут опускаться или подниматься в зависимости от изменения уровня воды в Евфрате. Чтобы сооружение не снесло сильным течением, к берегу его закрепили тросами, передает РИА «Новости».

Вантовая конструкция моста призвана защитить его от сильного течения, скорость которого может достигать пяти метров в секунду.

«Мост позволит наладить нормальное транспортное сообщение между центральной частью Сирии и восточными провинциями, улучшить гуманитарную ситуацию в регионе и способствовать развитию промышленности в Заевфратье», – сказал советник ВС России в Сирии Иван Полтев.

Он также отметил, что переправа позволит сирийским военным быстрее перебрасывать силы на восток для противодействия разрозненным, но все же остающимся в этом регионе незаконным вооруженным формированиям.

Еще одна особенность этого инженерного сооружения в том, что при необходимости мост можно будет переместить выше или ниже по течению. Это позволяет использовать мост вне зависимости от поведения реки, в любой сезон и погоду.

В понедельник сообщалось, что российская военная полиция помогает выводить подразделения курдов на 30 километров от границы с Турцией. Анкара отмечала, что меморандум о взаимопонимании по Сирии Росси и Турции реализуется по плану.

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