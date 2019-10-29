Войска Восточного военного округа подняты по тревоге

Спецкомиссия Минобороны оценит боеготовность подразделений Восточного военного округа, претендующих на наименование «Ударное», в рамках проверки по тревоге подняли около 3 тыс. военнослужащих, сообщила пресс-служба ВВО.

Наименование «Ударные» присваивается приказом министра обороны наиболее боеспособным подразделениям, соединениям и воинским частям.

«В общевойсковую армию ВВО, дислоцированную в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае, прибыла специальная комиссия Минобороны России по проверке подразделений, претендующих на право присвоения наименования «Ударное». Для проверки представлено около 20 подразделений и одно ракетное соединение. В настоящий момент большинство из них поднято по тревоге для оценки боевой готовности... Всего к проверке привлечено более трех тысяч военнослужащих, задействовано около 400 единиц техники», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Комиссия оценит подразделения по 15 показателям, в том числе по боевой подготовке и состоянию техники.

«Подразделения-претенденты выполнят боевые стрельбы из вооружения недавно поступивших танков Т-80БВ и Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2. Специалисты выполнят задачи на новейших станциях РЭБ «Борисоглебск-2», специальных машинах РХБЗ и другой технике, поступившей на вооружение в последние годы», – сообщили в ВВО.

Напомним, в октябре 2017 года в Минобороны сообщили, что более 15 подразделений Воздушно-десантных войск, имеющих в составе лучших бойцов с лучшим вооружением, могут стать «ударными» до конца 2017 года.

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