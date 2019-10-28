Астрономы нашли новую карликовую планету в Солнечной системе

Космическое тело из главного пояса астероидов Гигея соответствует всем параметрам, чтобы считаться карликовой планетой, установили ученые, результаты исследования опубликованы в журнале NatureAstronomy.

Международная группа ученых получила новые изображения астероида Гигея. По мнению, астрономов, есть все основания перевести ее из ряда астероидов в карликовые планеты.

Для того чтобы космическое тело попадало под категорию карликовых планет, оно должно соответствовать четырем требованиям: вращаться по орбите вокруг Солнца, не быть ничьим спутником, расчистить район своей орбиты от других объектов и иметь массу, достаточную для того, чтобы под воздействием собственной гравитации принять приблизительно сферическую форму. Ранее было установлено, что Гигея отвечает первым трем пунктам, однако по поводу сферической формы ученые сомневались, сообщает РИА «Новости».

В ходе нового исследования была подтверждена сферическая форма Гигеи, и определены ее размеры. Вероятно, что этот астероид может стать самой маленькой карликовой планетой в Солнечной системе, которой сейчас является Церера. Диаметр Гигеи немного превышает 430 километров, Цереры – 950 километров.

«Благодаря уникальным возможностям приемника SPHERE на VLT, одного из наиболее мощных в мире устройств для построения изображений, мы смогли непосредственно определить форму Гигеи, которая оказалась примерно сферической. Благодаря полученным изображениям, Гигея может быть переквалифицирована в карликовую планету, на сегодняшний день самую маленькую в Солнечной системе», – приводятся в пресс-релизе Европейской южной обсерватории слова ведущего исследователя Пьера Вернацца (Pierre Vernazza) из Астрофизической лаборатории в Марселе (Франция).

Ученым впервые удалось наблюдать Гигею с разрешением, достаточным для того, чтобы изучить ее поверхность на 95%. Астрономы не обнаружили на ее поверхности крупных ударных кратеров, хотя ученые ожидали их увидеть.

Исследователи с помощью моделирования показали, что сферическая форма Гигеи, и большое семейство астероидов, вероятнее всего, произошли в результате катастрофического столкновения с крупным телом диаметром между от 75 до 150 километров. В результате этого события, которое произошло около двух млн лет назад, родительское тело было полностью разрушено. Позже обломки образовали Гигею и тысячи сопровождающих ее мелких астероидов.

«Такое столкновение двух крупных тел в поясе астероидов за последние 3–4 млрд лет является уникальным», – отметил докторант Астрономического института при Карловом университете Павел Шевечек.

Ранее ученые предположили, что «планета икс» на самом деле является черной дырой.