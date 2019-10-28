Астрономы нашли новую карликовую планету в Солнечной системе

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Украина напрасно обвиняет Россию в крахе своей энергетики

Украина перекладывает вину за беды своих шахтеров на РоссиюФото: Виктор Драчев/ТАСС
Уголь и электроэнергия из России наносят «огромный вредоносный удар» по украинской экономике, так что шахтеров уволят по мере закрытия шахт и электростанций. С такими обвинениями в адрес Москвы выступили в Киеве. К сожалению, украинской угольной отрасли и шахтерам действительно уготовлена незавидная судьба. Только виновников этого украинским чиновникам стоит искать в зеркале. Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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Победа перонистов в Аргентине выгодна России

Кристина Киршнер возвращается в большую политикуФото: Zuma/ТАСС
На президентских выборах в Аргентине побеждает оппозиционный кандидат Альберто Фернандес. Добиться успеха ему удалось лишь в дуэте с предпоследним президентом страны Кристиной Киршнер, в свое время наладившей диалог с Владимиром Путиным. Фернандес, в отличие от проигравшего Маурисио Макри, не является проамериканским политиком. Как изменится внешнеполитический курс Аргентины и чего ждать Москве от Буэнос-Айреса? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Трагедия советских диссидентов в их сражении за советскую власть

Дмитрий Ольшанский, публицист
Трагедия советских диссидентов состоит в том, что они – единственные в мире – сражались с советской властью за советскую власть. Им казалось, что они проиграли. Подробности...
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Зачем Лукашенко воюет с войной

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем, как Александр Лукашенко после идеологических изменений, в общем, «косметического» толка, приступил к по-настоящему фундаментальному процессу – попытке извлечь Великую Отечественную из идейного основания белорусского государства. Подробности...
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Полезное должно стать дешевым

Антон Крылов, журналист
Реально голодающих и недоедающих в современной России практически нет. Зато есть десятки миллионов людей, которые питаются неправильно из-за дешевизны вредных и дороговизны полезных продуктов. Подробности...
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              Астрономы нашли новую карликовую планету в Солнечной системе

              28 октября 2019, 20:28

              Текст: Елизавета Булкина

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              Космическое тело из главного пояса астероидов Гигея соответствует всем параметрам, чтобы считаться карликовой планетой, установили ученые, результаты исследования опубликованы в журнале NatureAstronomy.

              Международная группа ученых получила новые изображения астероида Гигея. По мнению, астрономов, есть все основания перевести ее из ряда астероидов в карликовые планеты.

              Для того чтобы космическое тело попадало под категорию карликовых планет, оно должно соответствовать четырем требованиям: вращаться по орбите вокруг Солнца, не быть ничьим спутником, расчистить район своей орбиты от других объектов и иметь массу, достаточную для того, чтобы под воздействием собственной гравитации принять приблизительно сферическую форму. Ранее было установлено, что Гигея отвечает первым трем пунктам, однако по поводу сферической формы ученые сомневались, сообщает РИА «Новости».

              В ходе нового исследования была подтверждена сферическая форма Гигеи, и определены ее размеры. Вероятно, что этот астероид может стать самой маленькой карликовой планетой в Солнечной системе, которой сейчас является Церера. Диаметр Гигеи немного превышает 430 километров, Цереры – 950 километров.

              «Благодаря уникальным возможностям приемника SPHERE на VLT, одного из наиболее мощных в мире устройств для построения изображений, мы смогли непосредственно определить форму Гигеи, которая оказалась примерно сферической. Благодаря полученным изображениям, Гигея может быть переквалифицирована в карликовую планету, на сегодняшний день самую маленькую в Солнечной системе», – приводятся в пресс-релизе Европейской южной обсерватории слова ведущего исследователя Пьера Вернацца (Pierre Vernazza) из Астрофизической лаборатории в Марселе (Франция).

              Ученым впервые удалось наблюдать Гигею с разрешением, достаточным для того, чтобы изучить ее поверхность на 95%. Астрономы не обнаружили на ее поверхности крупных ударных кратеров, хотя ученые ожидали их увидеть.

              Исследователи с помощью моделирования показали, что сферическая форма Гигеи, и большое семейство астероидов, вероятнее всего, произошли в результате катастрофического столкновения с крупным телом диаметром между от 75 до 150 километров. В результате этого события, которое произошло около двух млн лет назад, родительское тело было полностью разрушено. Позже обломки образовали Гигею и тысячи сопровождающих ее мелких астероидов.

              «Такое столкновение двух крупных тел в поясе астероидов за последние 3–4 млрд лет является уникальным», – отметил докторант Астрономического института при Карловом университете Павел Шевечек.

              Ранее ученые предположили, что «планета икс» на самом деле является черной дырой.


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