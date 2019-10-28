Путин увеличил штат органов прокуратуры

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность органов прокуратуры будет увеличена к 1 декабря.

В указе отмечено, что с 15 октября в органах прокуратуры значатся 51 141 сотрудник, а к 1 декабря их число увеличится до 51 263 человек. Документ опубликован на портале правовой информации.

В связи с этим, президент также поручил предусмотреть выделение Генпрокуратуре бюджетных средств на увеличение штата сотрудников.

Ранее Владимир Путин назначил нового прокурора Москвы, им стал государственный советник юстиции второго класса Денис Попов.