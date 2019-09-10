Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Москвы, им стал государственный советник юстиции второго класса Денис Попов, сообщает Генеральная прокуратура.

Попов до этого момента занимал должность прокурора Дагестана, говорится на сайте ведомства.

Попов родился в 1972 году в Свердловске, в 2001 году окончил Российскую правовую академию Минюста, службу в прокуратуре начал в 2000 году.

Попов в разное время трудился на должности следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы, помощником и старшим помощником прокурора ЦАО Москвы, прокурором отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Москвы, первым зампрокурора Тульской области, прокурором Хакасии.

Попов награжден орденом Мужества, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу» и именным оружием.

Ранее во вторник сообщалось, что Путин уволил почти 30 генералов и полковников в правоохранительных органах.