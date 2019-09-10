Путин уволил почти 30 генералов и полковников в правоохранительных органах

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей почти 30 высших должностных лиц в правоохранительных органах и произвел новые назначения.

Указ №425, согласно которому почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, лишились своих должностей, Владимир Путин подписал в минувшую субботу, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что в отставку были отправлены старший помощник председателя СК по особым поручениям генерал-лейтенант юстиции Игорь Комиссаров, курировавший вопросы защиты прав детей, руководители ГСУ СК по Крыму генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров и СУ СК по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин.

По информации дагестанских СМИ, Дубровин сам написал рапорт об увольнении, что могло быть связано с расследованием уголовных дел в отношении Арашуковых. По версии следствия, созданное Арашуковыми организованное преступное сообщество в течение нескольких лет занималось многомиллиардными хищениями газа в Ставропольском крае, как раз в это время ставропольское региональное следственное управление возглавлял Дубровин.

Также президент произвел и новые назначения. Так, прокурором Москвы стал госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов, ранее возглавлявший надзорное ведомство в Дагестане. Следственное управление СКР по Карачаево-Черкессии возглавил полковник юстиции Николай Щепкин, много лет проработавший в столичных правоохранительных органах.

МВД Крыма возглавил генерал-майор полиции Павел Каранда. Новый начальник был назначен и в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве – им стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский.Его предшественник, генерал-майор полиции Юрий Девяткин, был уволен в связи с делом Ивана Голунова.

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