В Удмуртии во время прогулки умерла двухлетняя девочка

В Завьяловском районе Удмуртии двухлетняя девочка погибла во время прогулки на территории спортивного комплекса, где находятся детская площадка и спортивные сооружения.

В управлении СК по Удмуртии сообщили, что девочка гуляла с семилетней сестрой и мамой на территории спортивного комплекса.

«Во время игры младшая из девочек решила пролезть между перилами металлической конструкции возле стадиона и повисла, зацепившись шарфиком, в результате чего скончалась от асфиксии», – уточнили в ведомстве.

По данному факту была назначена судмедэкспертиза. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

Ранее десятилетняя девочка умерла после падения на нее футбольных ворот.