Путин поручил разработать предложения для создания условий несовершеннолетним бизнесменам

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать предложения по созданию условий для россиян до 18 лет, которые хотят заняться предпринимательством и высокими технологиями.

Перечень поручений дан по итогу заседания наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и встречи с лидерами проектов и компаний Национальной технологической инициативы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Правительству России при участии Агентства стратегических инициатив... представить предложения по созданию условий для граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет по осуществлению предпринимательской деятельности, оформлению патентов в сфере высокотехнологичных разработок, а также получению грантов», – отмечается в документе.

Срок выполнения – до 1 февраля 2020 года, ответственными назначены премьер Дмитрий Медведев и глава АСИ Светлана Чупшева.

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