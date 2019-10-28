Подростка задержали за подготовку массового убийства в Подмосковье

Зарайский суд Подмосковья арестовал до 25 декабря студента, задержанного за подготовку массового убийства в техникуме, рассказали в пресс-службе Мособлсуда.

Решение было вынесено в минувшие выходные, но известно о нем стало только в понедельник.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 декабря», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что 18-летний третьекурсник Луховицкого аграрно-промышленного техникума Борис Банин якобы купил пистолет Макарова, для расправы с унижавшими его однокурсниками. Ему грозит до десяти лет колонии.

Напомним, 24 сентября правоохранительные органы сообщили, что в кировской школе удалось предотвратить массовое убийство. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин сообщил, что подросток готовил массовое убийство в школе из-за проблем с другими учениками.