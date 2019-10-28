Эксперт рассказал, чего ждать России от смены власти в Аргентине

«На российско-аргентинские отношения никогда не влияли политические режимы двух стран. Главное, что характеризует эти отношения – стабильность», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по Латинской Америке Владимир Травкин, комментируя победу кандидата от оппозиции Альберто Фернандеса на президентских выборах в Аргентине.

«Маурисио Макри проиграл выборы не потому, что был ориентирован на Вашингтон, а потому, что проводил неолиберальную экономическую и финансовую политику, – сказал главный специалист Института Латинской Америки РАН Владимир Травкин. – Это не нравилось крупным силам в Аргентине, которые потерпели поражение на прошлых выборах, когда президентом была Кристина Фернандес де Киршнер».

По словам собеседника, Макри, идя на выборы, говорил об ошибках и о большом уклонении «в лево», которое случилось в Аргентине при Киршнер. Однако простой уход в противоположную сторону и применение на практике праволиберальных рецептов не дал положительных результатов.

«Это очень интересное явление, и проявляется оно не только в Аргентине, но и в других странах Латинской Америки. Применение праволиберальных идей не дает результата, на который рассчитывали люди, эти идеи исповедующие», – отметил Травкин.

Говоря о российско-аргентинских отношениях, Травкин констатировал, что при президенте Макри сильного охлаждения между странами не произошло, потому что российская внешняя политика «не строится на идеологической основе».

«Но у нас традиционно хорошие отношения с левоориентированными режимами. Мы исходим из прагматических соображений: там, где это выгодно, отношения развиваются», – отметил собеседник.

«Еще с советских времен Аргентина остается импортером продовольствия на российский рынок. А мы им продаем, например, технику, которая необходима для работы в суровых условиях южных районов страны, граничащих с Антарктидой. Потому главное, что характеризует наши отношения – это стабильность», – заключил Травкин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в минувшее воскресенье граждане Аргентины выбирали одного из шести претендентов на высший государственный пост страны. На участки для голосования пришли 80,84% избирателей.

По данным Национальной избирательной палаты, после подсчета голосов с 90,92% участков за оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса, представляющего левоцентристскую коалицию, проголосовали 47,82% избирателей. За действующего президента Аргентины, представляющего правоцентристские силы, было отдано 40,67% голосов.

Для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо было набрать более 45% голосов, либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составит не менее 10 процентных пунктов.

Мандат избранного президента Аргентины вступит в силу с 10 декабря.