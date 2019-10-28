Экс-премьера Дагестана и его зама признали виновными в растрате

Лефортовский суд Москвы признал виновными бывшего премьер-министра Дагестана Абдуcамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова в растрате 41 млн рублей.

«Гамидов, Юсуфов и иные лица выработали схему преступления и заранее распределили роли. Гамидов должен был использовать свое служебное положение для осуществления плана», – передает РИА «Новости» решение судьи.

Прокурор просил назначить наказание Гамидову и его заму Юсуфову в виде семи и шести лет колонии строгого режима соответственно.

Напомним, Гамидов арестован по делу о мошенничестве. Ему вменяется хищение средств в 2013–2015 годах. До этого стало известно о задержании Гамидова, двух его замов и экс-министра образования.

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Напомним, в декабре 2018 года Гамидову и бывшему главе минобрнауки региона Шахабасу Шахову предъявили новое обвинение по ч. 5 ст. 290 УК «за покровительство и попустительство по службе в отношении директора государственного заказчика-застройщика Кадиева Ш. К.».

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