Бывшим премьеру и министру Дагестана предъявлено новое обвинение

Бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову и бывшему главе минобрнауки региона Шахабасу Шахову предъявили новое обвинение, сообщил адвокат Дагир Хасавов.

Обвинение выдвинуто по ч. 5 ст. 290 УК «за покровительство и попустительство по службе в отношении директора государственного заказчика-застройщика Кадиева Ш. К.», передает ТАСС.

Напомним, Гамидов арестован по делу о мошенничестве. Ему вменяется хищение средств в 2013–2015 годах. До этого стало известно о задержании Гамидова, двух его замов и экс-министра образования.