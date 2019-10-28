Крым установил рекорд по посещаемости туристами

Туристический поток в Крым с начала года составил 6,87 млн туристов, установив новый рекорд за постсоветские годы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Рекордные показатели прошлого курортного сезона в этом году превышены. По информации на 28 октября, в нашем регионе с начала года уже отдохнули 6 млн 870 тыс. человек. Это на 10% превышает прошлогодний показатель. Напомню, что в 2018 году Крым посетили 6 млн 800 тыс. туристов. Это рекордное количество за все постсоветские годы», – передает РИА «Новости» пост Аксенова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, больше всего туристов приезжают на полуостров из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Приволжского, Уральского федеральных округов. Среди зарубежных направлений лидирует Украина.

«Из соседней страны к нам в этом году приехали 1 млн 35 тыс. отдыхающих. Также популярен отдых в Крыму у белорусов, жителей Казахстана, Германии и ряда других стран», – написал Аксенов.

Он отметил также высокий интерес туристов к предстоящим новогодним праздникам и темпы бронирования отелей в Крыму на Новый год.

Напомним, 1 октября в министерстве курортов и туризма республики сообщили, что Крым в нынешнем курортном сезоне посетили 6,6 млн туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Крым в обозримой перспективе сможет побить и рекорд 1988 года – 8,3 млн туристов.

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