Число туристов в Крыму за год выросло на 10%

Крым в нынешнем курортном сезоне посетили 6,6 млн туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в министерстве курортов и туризма республики.

«С начала года в Крыму отдохнуло 6,6 миллиона туристов, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Из общего числа прибывших в Крым отдыхающих 28% – прибыло авиатранспортом; 57% – по Крымскому мосту; 15% – прибыло через государственную границу РФ на участках: Армянск, Джанкой, Перекоп», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Большинство туристов (45,2%) отдохнули на южном берегу Крыма, на западном – 26,8%, восточном – 16,3%. В других регионах (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) отдохнули 11,7% туристов.

Почти все туристы заявили, что намерены приехать на отдых в Крым еще раз.

«По результатам соцопроса более шести тысяч туристов в сезоне этого года, у 95 % наших гостей ожидания от отдыха оправдались и, что самое важное, более 90% опрошенных выразили желание вернуться на отдых в Крым снова. Это хорошая оценка работы крымской туристической отрасли, но и не повод «почивать на лаврах». Для нас первостепенными остаются вопросы улучшения качества сервисного обслуживания, адекватного ценообразования и востребованности Крыма в сезон оздоровления – осенне-весенний период прекрасно подходит для этого», – рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

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