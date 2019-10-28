Президент Ирака заявил о сомнениях союзников США в надежности Штатов

Президент Ирака Бархам Салех, бывший премьер-министр Иракского Курдистана заявил о сомнениях союзников США «относительно надежности Соединенных Штатов», не исключив при этом возможность «переосмысливания» и «перенастройки» отношений Багдада с Россией и Ираном.

По словам президент Ирака, «союзники США обеспокоены относительно надежности Соединенных Штатов», передает ТАСС.

В ходе интервью новостному порталу Axios Салех не исключил, что уход американских сил с Ближнего Востока может привести к «переосмысливанию» и «перенастройке» отношений Багдада с Россией и Ираном.

«Конечно, в этом районе много действующих лиц. Я не из тех, кто идет и [говорит] американцам или русским: «Если ты не сделаешь это для меня, я пойду в другу сторону». [Однако] нам нужно подумать о наших приоритетах, я очень четко давал это понять», – сказал заявил президент Ирака.

Салех признался, что намерение США покинуть Сирию, оставив курдов и увеличив потенциальную опасность возрождения террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России), вызвало у него беспокойство.

Кроме того, беспокойство у президента Ирака вызывают отношения между США и Ираном. По мнению Салеха, Ирак не может позволить себе выбирать для себя какую-либо сторону в подобном конфликте. «Иран является нашим соседом. (...) И мы не можем желать Ирану плохого – это не в наших интересах. (...) [Однако, и] США – [наш] важный союзник и партнер. Мы хотим, чтобы так продолжалось, также мы определенно не хотим, чтобы использовалась наша территория», – пояснил Салех.

На прошлой неделе Ирак потребовал вывода переброшенных из Сирии войск США.

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