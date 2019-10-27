В ОНФ назвали срок передачи семьям незарегистрированного лекарства для детей

Идеолог проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер предполагает, что семьи, ожидающие не зарегистрированный в России препарат «Фризиум», получат его до конца следующей недели.

В Россию должен прибыть самолет с первой партией препарата, применяющегося для лечения детей, больных эпилепсией. После растамаживания груз поступит на склад Московского эндокринного завода, и в начале недели можно ожидать, что начнется доставка препарата в регионы, говорится в сообщении на сайте ОНФ.

Федермессер отметила, что четыре месяца для решения проблемы на федеральном уровне – беспрецедентно короткий срок. «Работали Минздрав, Минпромторг, Администрация президента, Общероссийский народный фронт, «Единая Россия», медики. Несколько НКО собирали данные с родителей. Сложная логистика, сложное решение на уровне правительства – все это вместе беспрецедентно быстро для подобного масштаба», – сказала она.

По словам общественницы, для семей, ожидающих препарат, это были месяцы ада, потому что это время, когда ребенок оставался без лекарств. Для того чтобы задача была решена как можно быстрее, общественникам и ответственным лицам в ведомствах пришлось в течение четырех месяцев работать чуть ли не круглосуточно нон-стоп. Следующим этапом разрешения этой проблемы в целом Нюта Федермессер назвала регистрацию препарата, а также начало собственного производства.

«Кроме того, нам нужно менять законодательство в части наказания для людей, нарушивших правила оборота наркотических средств, действующих в интересах пациентов, будь то родители или медики, когда нарушение не повлекло утечки в нелегальный оборот, не принесло общественного вреда. Вот над чем сейчас продолжит работу ОНФ и «Регион заботы». Хорошо, что проблема вышла на такой уровень, и я уверена, мы можем ее решить, если не отступать», – рассказала Федермессер.

Между тем директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава сообщила в субботу, первая пария не зарегистрированного в России противосудорожного препарата «Фризиум», которая обеспечит лекарством 540 детей, поступила в Россию.

По оценке Минздрава, в незарегистрированном в России противосудорожном препарате «Фризиум» нуждаются от 2 до 3 тыс. российских детей, страдающих эпилепсией. В начале сентября ведомство закупило 10 тыс. упаковок препарата. В министерстве также заверили, что ведется работа по регистрации отечественного аналога препарата.