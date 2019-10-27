При стрельбе на университетском бале в Техасе погибли двое, более 10 ранены

В Коммерсе в американском штате Техас погибли по меньшей мере два человека, еще более 10 пострадали, сообщил Fox News.

Стрельба произошла на бале выпускников филиала Техасского университета A&M, передает ТАСС.

По данным РИА «Новости», пострадали 20 человек.