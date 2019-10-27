Кадыров вспомнил Тараса Бульбу в связи с сообщениями о ликвидации лидера ИГ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в связи с сообщениями о ликвидации лидера «Исламского государства*» (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади вспомнил слова Тараса Бульбы из одноименного произведения Николая Гоголя.

«Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: «Я тебя породил, я тебя и убью!» Бен Ладен мертв, а Аль-Каида жива. Смерть аль-Багдади мало что меняет, если делить террористов на хороших и плохих. Важно полностью очистить Сирию от ИГ*!» – написал Кадыров в своем Telegram.

Военный журналист Александр Коц, в свою очередь, заметил, что американцы ликвидировали лидера ИГ в Идлибе, где, как они утверждали, террористов нет.

«Забавно, если про Багдади правда и его действительно ликвидировали в Идлибе, то это ведь то самое место, где, по мнению американцев, никаких террористов нет. Одни умеренные, да белые кепки. И ведь весь мир вис на руках у России: не смейте туда входить, не смейте там бомбить школы и больницы, душегубы проклятые. Показательно», – написал он в своем Telegram.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал заявление о некоем «очень важном событии», после чего СМИ сообщили, что американский спецназ якобы ликвидировал аль-Багдади в провинции Идлиб.

При этом сообщалось, что аль-Багдади самоликвидировался, подорвав себя после перестрелки с американцами.