На авиабазу Хмеймим перебросили десятки бронеавтомобилей для военной полиции

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России перебросили на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» для подразделений российской военной полиции, сообщила пресс-служба Минобороны.

Бронеавтомобили, доставленные в Сирию с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края, предназначены для перевозки личного состава и установки различного целевого оборудования или систем вооружений, оборудованы бортовой информационно-управляющей системой на основе мультиплексной проводной системы связи, а также кондиционерами, передает ТАСС.

«В ближайшее время военная техника совершит марш на север страны, где подразделения российской военной полиции будут содействовать выводу курдских подразделений и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, после чего приступят к совместному с турецкими подразделениями патрулированию в назначенных районах в соответствии с положениями меморандума между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, подписанного в Сочи 22 октября», – сообщили в Минобороны.

По информации российского военного ведомства, военнослужащие военной полиции уже приступили к выполнению задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования. В Сирию направлены наиболее подготовленные военнослужащие, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе, и имеющие опыт подобных операций.

В воскресенье военная полиция России прибыла в город Кобани для совместного с Турцией патрулирования приграничной территории. Накануне колонна военной полиции ВС России провела патрулирование на сирийско-турецкой границе в районе Камышлы.

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