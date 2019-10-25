Трех фигурантов дела «Зимней вишни» выпустили из СИЗО

Трое фигурантов уголовного дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», среди которых обвиняемый в халатности пожарный Сергей Генин, освобождены из СИЗО.

«Сергей Генин, Игорь Полозиненко, Александр Никитин освобождены из следственного изолятора в связи с поступившим постановлением суда об изменении им меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий», – сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области ТАСС.

Отмечается, что срок их содержания под стражей истек в полночь 26 октября (20.00 мск 25 октября).

На прошлой неделе сообщалось, что обвинение ходатайствовало об освобождении из-под стражи под домашний арест обвиняемых по этому делу Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Сергея Генина и Андрея Бурсина.

Напомним, трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.