Мужчина в Татарстане уколол прохожую шприцом с наркотиком

Сотрудники правоохранительных органов в Нижнекамске задержали мужчину, который ввел женщине в ногу наркотической вещество, сообщило МВД по республике Татарстан.

В сообщении ведомства говорится, что в полицию обратилась 32-летняя женщина, она рассказала, что во время прогулки в парке к ней с дочерью подошел неизвестный мужчина и завел разговор. Дойдя вместе с женщиной до ее дома, мужчина обнял ее одной рукой, а второй ввел инъекцию ей в ногу, после чего скрылся.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции был задержан ранее дважды судимый 39-летний местный житель. Причину своего поступка мужчина объяснить не смог. По данному факту СУ Управления МВД России по Нижнекамскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г», ч. 2 ст. 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в Москве женщину на остановке укололи шприцом в пах.