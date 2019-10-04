Женщине на остановке в Москве воткнули шприц в пах

В Москве сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту инцидента на автобусной остановке в районе станции метро «Авиамоторная».

55-летняя женщина обратилась в полицию, рассказав, что 3 октября незнакомка в синем пальто подошла к ней и неожиданно уколола ее в пах, сообщает «Рен ТВ».

Пострадавшая также уточнила, что после этого ей потребовалась медицинская помощь.

Ранее в центре столицы пешеход напал с ножом на велосипедиста.