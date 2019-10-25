Стали известны подробности хищения данных Сбербанка коллектором из НСВ

Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтверждает кражу своим сотрудником данных клиентов Сбербанка, утечек по другим клиентам компании не было.

«Злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров НСВ, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей. ... НСВ приносит извинения партнеру и его клиентам в связи со сложившейся ситуацией», – сообщили в агентстве, передает РИА «Новости».

Там также подчеркнули, что «никакие персональные данные клиентов не стали общедоступными из-за произошедшего инцидента».

Как отметили в НСВ, подозреваемый работал только на выделенном проекте партнера с ограниченным объемом клиентских данных, утечки по другим банкам и партнерам НСВ не произошло.

Компания сотрудничает со следствием и проводит собственное внутреннее расследование. В отношении сотрудника будут приняты «самые жесткие меры в рамках гражданского и уголовного производства».

В четверг полицейские задержали сотрудника «Национальной службы взысканий», которого подозревают в хищениях персональных данных клиентов нескольких банков. После этого, Сбербанк захотел расторгнуть договор с коллекторами.

Кроме того, СМИ сообщили, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. На одном из теневых ресурсов 13 октября появились накопленные с 2015 года персональные данные клиентов кредитной организации на 1 млн строк.