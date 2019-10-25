Макгрегор отреагировал на собравшихся возле отеля дагестанцев

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор написал грозное сообщение в соцсетях в ответ на сбор возле гостиницы группы дагестанцев, сообщили СМИ.

«В этой игре есть только один крутой злодей. Этот ирландский зверь сейчас пишет сообщение. Прямо из своего президентского номера отеля «Ритц-Карлтон» в центре Москвы. Скоро увидимся», – передает портал Championat.com пост Макгрегора в Twitter.

Сообщается, что пост появился уже после того, как дагестанцы начали расходиться.

Затем ирландец стал перечислять имена бойцов, вспомнив Зубайру Тухугова, Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова.

В итоге Макгрегор удалил эти посты.

Напомним, в четверг Макгрегор на пресс-конференции в Москве в грубой форме отказался ехать в Дагестан. «Я бы не поехал в Дагестан, чтобы питаться их дерьмом. Зачем мне это надо?» – заявил он.

После этого группа дагестанцев собралась у столичного отеля «Ритц-Карлтон», где остановился Макгрегор.

Менеджер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал ирландского бойца бараном.