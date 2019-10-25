Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегора бараном

Менеджер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал бараном ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора.

«В течение многих лет я работаю с Дагестанским народом, единственное, что я могу сказать насчет этого народа, то это честь и благородие, никогда за эти годы я не встречал ни одной плохой персоны. Какой-то ирландский баран не имеет права высказываться так низко про этот легендарный народ. Я от всей души люблю всех своих Дагестанских братьев и сестер!» – написал Абдель-Азиз в Instagram.

Напомним, в четверг Макгрегор на пресс-конференции в Москве в грубой форме отказался ехать в Дагестан. «Я бы не поехал в Дагестан, чтобы питаться их дерьмом. Зачем мне это надо?» – заявил он.

После этого группа дагестанцев собралась у столичного отеля «Ритц-Карлтон», где остановился Макгрегор.