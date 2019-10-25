В КоАП решили добавить пункты о жестоком обращении с животными

Обновленный Кодекс об административных правонарушениях необходимо дополнить пунктами о жестоком обращении с животными, эти предложения комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил в рабочую группу по подготовке КоАП, сообщил глава комитета Владимир Бурматов.

Бурматов заявил, что в России в данный момент «законодательство очень сильно отстает от базового закона «Об ответственном отношении к животным», передает РИА «Новости».

Так, «закон создает совершенно новые реалии отношений человека и животного, а остальное законодательство за ним катастрофически не успевает».

В связи с тем, что КоАП необходимо привести в соответствие с базовым законом, депутаты подготовили и направили в рабочую группу предложения о введении новых составов правонарушений. Отмечается, что размер штрафов или возможность применения иных видов административного наказания будет обсуждаться.

Бурматов рассказал, что предлагается «ввести в Административный кодекс наказания за оставление питомца, то есть за выброшенных животных». Таким образом, «если человек животное выкидывает, не передав его другому хозяину либо не передав в приют, если он его просто выбросил, он будет наказан».

Также предлагается ввести административное наказание за нарушение требований по организации мероприятий с животными, которые помещены в приют.

«Это вообще новая сфера. Сейчас с животными в приютах можно вообще делать все что угодно, потому что это вообще никак не регламентируется. Мы предлагаем за несоблюдение требований, связанных с обращением животных в приютах, ввести административное наказание», – указал глава комитета.

Он добавил, что соответствующие требования к приютам должно утвердить правительство страны подзаконным актом.

Кроме того, предлагается ввести наказания за нарушение требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях и их содержание для этих целей. Для этого министерство культуры должно утвердить соответствующие требования – это вольеры, методы дрессировки, которые могут применятьсяю. Если это будет нарушено, то предлагается устанавливать административную ответственность.

Депутаты предлагают ввести ответственность и за организацию и проведение боев с участием животных.

«Сейчас это (в законодательстве) не отражено, равно как и натравливание животных на других животных и животных на человека. Тоже будет (устанавливаться) административная ответственность», – сказал Бурматов.

«Еще один состав – это покусы. Тоже сейчас проблема – возбудить дело по покусам. Крайне тяжело. Этот состав туда вводим. Если твоя собака кого-то покусала, и это не привело к тяжким телесным повреждениям или к смерти – а сейчас есть ответственность за причинение смерти или тяжкого вреда по неосторожности – если собака «цапнула» человека. За покусы и за порчу имущества тоже будет установлена ответственность», – добавил глава комитета.

Также появилась инициатива ввести состав правонарушения о жестоком обращении с животными, которое не попадает под уголовные статьи. Предполагается установить ответственность в том случае, если человек не убил и не искалечил животное, но нанес ему побои.

Ответственности может быть установлена и за производство, распространение и показ продукции со сценами жестокого обращения с животными, так как это – «пропаганда жестокого обращения с животными».

При этом административная ответственность будет распространяться именно на производство и распространение контента. За то, что человек будет мучить животное в кадре, предусмотрена уголовная ответственность.

Отметим, что ранее кинологи предложили ввести в КоАП ответственность за жестокое обращение с животными.

До этого, в декабре 2018 года, президент России Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».