Полиция начала проверку в отношении экс-главы Грозного Ислама Кадырова

Полиция Чечни проводит проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова, сообщил замглавы уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев.

Телерадиокомпания «Грозный» передала в полицию видеозапись, на которой Ислам Кадыров грубо разговаривает с задержанными якобы за мошенничество местными жителями, использует электрошокер и угрожает ложным обвинением в финансировании терроризма. Кроме того, канал показал кадры, на которых охрана Кадырова грубо обращается с неплательщиками за коммунальные услуги, заламывая им руки.

Видео было показано в эфире телеканала, передает РИА «Новости».

На основании этих видеоматериалов полиция начала проверку.

Как сообщил автор видео, запись сделана личной пресс-службой Ислама Кадырова. Речь идет о восьми часах видео, попавшего к журналистам.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов отметил, что Ислам Кадыров многое сделал для Грозного, но это не оправдывает «такое поведение». По словам Керимова, глава Чечни Рамзан Кадыров «отстранил чиновника», когда узнал, что тот «использовал неприемлемые методы для достижения даже каких-то благих целей».

В разные годы Ислам Кадыров работал в правоохранительных органах, вице-премьером Чечни, мэром Грозного, руководителем администрации главы и правительства Чечни.