«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в Лиге Европы

Футбольный матч группового этапа Лиги Европы между «Трабзонспором» и «Краснодаром» завершился победой российского клуба.

«Краснодар» в гостях одержал победу со счетом 2:0, пишет «Чемпионат».

Мячи в ворота соперника забили Маркус Берг и Тонни де Вильена.

В группе C «Трабзонспор» и «Краснодар» пока занимают последнее и предпоследнее места с одним и тремя очками соответственно. Лидирует «Базель» (семь очков), вторым идет «Хетафе» (шесть очков).

Напомним, ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапа Лиги Европы, он потерпел поражение от ФК «Ференцварош» из Венгрии.

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов.

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