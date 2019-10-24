Еще одного сотрудника института в Сарове приговорили за майнинг на работе

Суд в Сарове в Нижегородской области приговорил к трем годам колонии и штрафу сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина за майнинг криптовалют на рабочем месте.

Фигурантами дела также являются Андрей Шатохин и Денис Байков, которые, по данным следствия, что с мая по сентябрь 2017 года эксплуатировали неиспользуемые компьютеры и служебную локальную сеть для майнинга криптовалюты, прибыль сотрудники делили между собой, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что сумма ущерба составила более 1 млн 140 тыс. рублей.

Рыбкину было предъявлено обвинение по трем статьям: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст.272), нарушение правил хранения компьютерной информации (ст.274), использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273).

«По совокупности преступлений Рыбкину назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 200 тыс. рублей. Помимо этого, он лишен права на 2 года занимать определенные должности в сфере компьютерной деятельности. Приговор в законную силу не вступил», – сказал представитель суда.

Инженеры ядерного центра были задержаны в феврале 2018.