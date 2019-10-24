Россия передает Грузии киношедевры

«Госфильмфонд» передает Грузии 17 грузинских киношедевров, хранившихся в Москве, сообщило министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Среди них фильм, считавшийся утерянным, это первая режиссерская работа Михаила Калатозишвили, в которой использована уникальная хроника, отметили в ведомстве.

Передаваемые фильмы сняты в 1926-1930 годах.

Процесс передачи продолжится и в будущем году, приоритет будет отдан фильмам грузинских мастеров, снятым в 1920-е годы.

Сейчас передаются такие фильмы, как «Ханума», «Два охотника», «Восстание в Гурии», «Юный летчик», «Саба» и другие. Их создавали такие знаменитые режиссеры, как Котэ Марджанишвили, Михаил Геловани, Михаил Чиаурели и другие.

Кроме того, передается фильм «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, снятый в 1986 году. Этот фильм хотят показать на фестивале в Каннах, но в Грузии есть копия невысокого качества. То есть до передачи оригинала демонстрация была невозможна. Сейчас его смогут показать в секции лент, снятых легендарными режиссерами.

Процесс передачи был начат по соглашению сторон от 2014 года. Грузия уже получила 51 фильм.

В архиве в России фонде находится 381 художественный фильм, отснятый грузинскими мастерами, а также до 200 анимационных и около ста документальных лент. Авторские права на них принадлежат грузинской стороне, отмечают в Тбилиси.

Речь о фильмах, отснятых с 1916 по 1990 год.

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