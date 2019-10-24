Eutelsat сообщила о проблемах с выведенным на орбиту «Протоном» спутником

Европейский спутниковый оператор Eutelsat сообщил о неполадках с панелью солнечной батареи на спутнике Eutelsat 5 West B, выведенном на орбиту российской ракетой-носителем «Протон-М».

В сообщении Eutelsat отмечается, что подразделение компании Eutelsat Communications в настоящее время занимается расследованием инцидента с одной из двух панелей солнечных батарей на спутнике Eutelsat 5 West B и оценивает ее возможное влияние на работу аппарата, передает РИА «Новости».

Напомним, 9 октября ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.

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