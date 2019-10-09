«Протон-М» с двумя спутниками стартовал с Байконура

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1, сообщили в Роскосмосе.

Как рассказали в госкорпорации, выведение спутников на орбиту займет рекордные почти 16 часов.

Это 19-й российский космический пуск и 4-й для «Протона-М» в 2019 году. В Роскосмосе, что примерно через 10 минут после старта разгонный блок «Бриз-М» с двумя спутниками отделится от третьей ступени «Протона-М» на суборбитальной траектории, передает РИА «Новости».

Дальнейшее выведение космических аппаратов на целевые орбиты будет выполнено с помощью пяти включений двигателя «Бриза-М». Отделение спутника Eutelsat 5 West B от «Бриза-М» ожидается 10 октября в 4.54 мск, Mission Extension Vehicle-1 - в 5.12 мск.

В Роскосмосе позже сообщили, что головная часть ракеты «Протон-М» успешно отделилась в среду от третьей ступени носителя.

«Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя», – передает ТАСС слова комментатора пуска на космодроме Байконур.

Напомним, в субботу «Протон-М» с коммерческими спутниками вывезли на стартовый стол Байконура.

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