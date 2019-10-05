«Протон-М» с коммерческими спутниками вывезли на стартовый стол Байконура

Ракету-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» для вывода европейского спутника Eutelsat-5WB и американского аппарата MEV-1 на орбиту вывезли на стартовый стол космодрома Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В сообщении Роскосмоса указывается, что 5 октября «в соответствии с графиком работ выполнена транспортировка ракеты космического назначения с технологической заправочной площадки на стартовый комплекс площадки №200 космодрома», передает ТАСС.

После к ракете подвели башню обслуживания и подключили коммуникации.

Специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня. Они проведут автономные проверки космических аппаратов, ракеты-носителя, разгонного блока, уточнили в Роскосмосе.

Запуск ракеты с коммерческими спутниками был запланирован на 30 сентября, однако был отменен из-за дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком.

При этом источник в ракетно-космической отрасли заявлял, что перенос связан с неправильным подключением американского спутника в цепь с разгонным блоком.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД