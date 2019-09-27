Назначена новая дата пуска «Протона-М»

Ранее отложенный запуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским спутником Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1 запланирован на 9 октября, сообщил источник в космической отрасли.

«Решением госкомиссии, заседание которой состоялась в пятницу, пуск «Протона-М» с иностранными спутниками запланирован на 9 октября в 13.17», – передает ТАСС слова источника.

Ранее пуск «Протона» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1 планировался на 30 сентября, но был отложен.

Напомним, в среду источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что помехи в системе управления разгонным блоком «Бриз-М» были вызваны неправильным подключением американского спутника. При этом сама система «Бриза» функционирует штатно.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД