Пуск «Протона-М» с Байконура отложили

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур с коммерческими спутниками отложили из-за необходимости дополнительных испытаний системы управления разгонного блока «Бриз-М».

«Потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком», – сообщили в пресс-службе Роскосмоса, передает РИА «Новости».

В госкорпорации уточнили, что новая дата пуска будет сообщена дополнительно.

Напомним, пуск ракеты «Протон» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1 с космодрома Байконур был запланирован на 30 сентября.

Этот пуск должен был стать рекордным по длительности выведения спутника – 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.

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