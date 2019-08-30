Анонсирован рекордный запуск спутника ракетой «Протон-М» с Байконура

Центр им. Хруничева (входит в Роскосмос) рассказал о предстоящем запуске с космодрома Байконур европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического Mission Extension Vehicle-1.

Запуск должен состояться 30 сентября. В космос спутники доставит ракета-носитель «Протон-М», передает РИА «Новости».

В Центре им. Хруничева сообщили, что «продолжительность выведения» американского спутника будет «рекордной» – 15 часов 54 минуты. Это на «23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах».

В начале августа ракета «Протон-М» вывела на орбиту спутник Минобороны России.

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