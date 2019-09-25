К «Протону» неправильно подключили спутник США

Источник в ракетно-космической отрасли назвал причину переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» с американским спутником MEV-1.

Источник ТАСС сообщил, что помехи в системе управления разгонным блоком «Бриз-М» были вызваны неправильным подключением американского спутника. При этом сама система «Бриза» функционирует штатно.

Ожидается, что для решения возникших проблем потребуется «несколько дней».

Другой источник сообщил, что в системе разгонного блока возникли «электромагнитные помехи».

Официально эта информация не подтверждалась.

Напомним, пуск «Протона» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1 планировался на 30 сентября, но был отложен.

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